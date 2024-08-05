На трансферном рынке велась борьба за талантливого полузащитника Жоау Невеша из «Бенфики». Эту борьбу удалось выиграть «ПСЖ» - чемпионы Франции объявили о трансфере 19-летнего футболиста. Невеш заключил с грандом Лиги 1 контракт на пять сезонов – до середины 2029 года.

«ПСЖ» не раскрывает финансовые условия сделки. При этом ранее в прессе писали о том, что французы заплатят «Бенфике» за Невеша 60 миллионов евро.

Первый матч нового чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в пятницу, 16 августа. Команда Луиса Энрике будет играть против «Гавра» на выезде. Вероятно, в этот день Невеш дебютирует за парижский клуб.