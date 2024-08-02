Известный защитник Джибриль Сидибе вновь стал игроком французского футбольного клуба. Свободным агентом француз пополнил состав «Тулузы», об этом сообщает пресс-служба клуба. Длительность контракта Джибриля с командой пока не разглашается.

Сидибе 32 года, прошлым местом работы игрока был греческий топ-клуб АЕК из Афин. Ранее воспитанник Труа на протяжении карьеры выступал в составе родного клуба, «Лилля», «Монако» и «Эвертона». В активе игрока 18 выходов на поле в составе сборной Франции.

«Тулуза» по итогу прошлого сезона Лиги 1 финишировала в середине таблицы на 11-м месте с 43 баллами.