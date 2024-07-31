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«ПСЖ» согласовал дорогостоящий трансфер – в сделку войдёт Саншеш

31 Июля 2024 • 17:59 Комментировать

Известный французский журналист Лоик Танзи подтверждает скорый переход полузащитника Жоау Невеша из «Бенфики» в «ПСЖ». По данным инсайдера, клубы согласовали трансфер за 70 миллионов евро с учётом бонусов.

В рамках этой сделки полузащитник Ренату Саншеш отправится в «Бенфику» в рамках аренды на один сезон.

Жоау Невеш в сентябре отметит свой 20-й день рождения. О таланте португальского футболиста говорят давно – ранее слухи связывали Невеша не только с «ПСЖ», но и с другими грандами европейского футбола.

Теперь нужно дождаться официального объявления «ПСЖ» о трансфере Невеша.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Ренату Саншеш трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги
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