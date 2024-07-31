Бывшая жена Сафонова хочет встретиться с Путиным

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова обратилась в администрацию президента Российской Федерации.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Анастасия написала письмо в ФСБ, Генеральную прокуратуру и администрацию президента РФ с просьбой помочь в деле по долгам Сафонова, который отказывается платить алименты. На данный момент задолженность голкипера сборной России составляет около 60 миллионов рублей.

Напомним, текущим летом 25-летний Сафонов покинул «Краснодар» и подписал пятилетний трудовой договор с французским «ПСЖ».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 20 миллионов евро.