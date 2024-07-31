«ПСЖ» назначил медосмотр Жоау Невешу

«ПСЖ» назначил медосмотр полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Жоау Невешу, который вскоре должен стать новичком французского клуба. По информации от португальского издания A Bola, молодой хавбек в пятницу прибудет в Париж для прохождения медосмотра.

Напомним, «ПСЖ» согласовал условия трансфера с «Бенфикой» за 60 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов. Также лиссабонский клуб получит от «ПСЖ» полузащитника Ренату Саншеша, который покинул «орлов» в 2016 году.

Невеш был интересен и другим европейским топ-клубам, но «ПСЖ» сумел выиграть гонку, предложив «Бенфике» привлекательные условия сделки.