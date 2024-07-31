​Мбаппе купил акции французского клуба

В возрасте 25 лет Килиан Мбаппе стал одним из самых молодых акционеров за всю историю французского футбола. Как сообщает Le Parisien, Килиан прибрёл акции клуба из второй лиги, «Кан», вложив в его бюджет примерно 15 миллионов евро на паях с инвестиционной конторой Coalition Capital, основанной, собственно, семьёй Мбаппе.

Теперь клубу предстоит пройти через процедуру реструктуризации долгов, дабы обрести финансовую стабильность. Цель - вернуть «Кан» в высшую лигу французского футбола. Пока что лучшим сезоном в истории клуба остаётся 1991/1992 - тогда клуб занял пятое место в турнирной таблице Лиги 1.