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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» продал Мохамеда Камара в катарский клуб официально

30 Июля 2024 • 19:34 Комментировать

Малийский опорник Мохамед Камара сменил «Монако» на катарский клуб «Аль-Садд». Футболист подписал с командой с Ближнего Востока длительный контракт на пять лет. По данным Transfermarkt, новичок обошёлся «Аль-Садду» в 16,5 млн евро.

Камара оказался в «Монако» летом 2022 года, тогда он перешёл в стан монегасков из австрийского «Ред Булл Зальцбург» за 15 млн евро.

Напомним, недавно Камара попал в неприятную скандальную историю. Пару месяцев назад во время последнего тура французской Лиги 1 «Монако» играл против «Нанта», Камара вышел на поле и заклеил радужный флаг на своей футболке лентой.

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Сегодня, 30 Июля
19:34 · Франция. Лига 1
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