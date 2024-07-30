Малийский опорник Мохамед Камара сменил «Монако» на катарский клуб «Аль-Садд». Футболист подписал с командой с Ближнего Востока длительный контракт на пять лет. По данным Transfermarkt, новичок обошёлся «Аль-Садду» в 16,5 млн евро.

Камара оказался в «Монако» летом 2022 года, тогда он перешёл в стан монегасков из австрийского «Ред Булл Зальцбург» за 15 млн евро.

Напомним, недавно Камара попал в неприятную скандальную историю. Пару месяцев назад во время последнего тура французской Лиги 1 «Монако» играл против «Нанта», Камара вышел на поле и заклеил радужный флаг на своей футболке лентой.