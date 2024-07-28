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Чемпионат Франции. Лига 1

Тьерри Анри: «Результатом доволен, игрой - нет»

28 Июля 2024 • 17:30 Комментировать

Олимпийская сборная Франции начала с победы выступления на Олимпиаде, в первом матче подопечные Тьерри Анри обыграли Гвинею со счётом 2:0. Тем не менее, бывший футболист туринского «Ювентуса», лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» не вполне доволен игрой своих подопечных:

- Я доволен результатом, но не всем остальным. Когда ты играешь против команды с низкой линией защиты, то надо использовать больше моментов. У нас их было немало. Когда не забиваешь, всё становится сложнее. Мы должны убивать матчи, а не тратить энергию, - цитирует слова Анри derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Тьерри Анри
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