Тьерри Анри: «Результатом доволен, игрой - нет»

Олимпийская сборная Франции начала с победы выступления на Олимпиаде, в первом матче подопечные Тьерри Анри обыграли Гвинею со счётом 2:0. Тем не менее, бывший футболист туринского «Ювентуса», лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» не вполне доволен игрой своих подопечных:

- Я доволен результатом, но не всем остальным. Когда ты играешь против команды с низкой линией защиты, то надо использовать больше моментов. У нас их было немало. Когда не забиваешь, всё становится сложнее. Мы должны убивать матчи, а не тратить энергию, - цитирует слова Анри derbyderbyderby.it.