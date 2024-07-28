Лизаразю прокомментировал катастрофу «Бордо»

Бывший игрок французского «Бордо» Биксант Лизаразю прокомментировал неудачу клуба, мы уже сообщали о том, что «Бордо» не только сослали в третью лигу, но и лишили профессионального статуса. Лизаразю считает это виной руководства клуба:

- Как и все поклонники клуба, я очень возмущён. Всё произошедшее - результат многолетней подрывной деятельности. С тех пор, как у руля встал Жерар Лопес, всё пошло наперекосяк, - цитирует слова Лизаразю derbyderbyderby.it.

Лизаразю выступал за французский «Бордо» с 1988 с 1996 года. В 1998 в составе французской сборной стал чемпионом мира.