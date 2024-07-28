Гринвуд забил первый гол за «Марсель»

Новичок «Марселя» Мэйсон Гринвуд быстро открыл счёт своим голам в новой команде.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» отличился на 31-й минуте контрольного матча против «По», который состоялся в субботу. Встреча завершилась победой «провансальцев» – 3:0.

Трансфер Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» был официально оформлен 18 июля. Стоимость сделки оценивается в 26 млн евро.

Гринвуд провёл прошлый сезон в аренде в испанском «Хетафе». За «красных дьяволов» нападающий выступал с 2007 года, когда пришёл в академию клуба в шестилетнем возрасте.

3 августа «Марсель» проведёт товарищескую встречу с английским «Сандерлендом».