Появилась обновлённая информация о возможном переходе полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время французский гранд объявит о трансфере 19-летнего хавбека.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, никаких договоренностей между «ПСЖ» и «Бенфикой» пока нет, при этом парижане смотрят на ситуацию с оптимизмом. По данным источника, предложение «ПСЖ» далеко от 100 миллионов евро.

Отмечается, что сам Невеш уже согласовал пятилетний трудовой договор с «ПСЖ».

В прошлом сезоне португалец провел 55 матчей во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет две результативные передачи.