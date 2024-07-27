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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике скоро сообщит Шкриньяру, что не рассчитывает на него

27 Июля 2024 • 05:12 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может быть выставлен на продажу.

Как и предполагалось, словацкий футболист не вписывается в планы Луиса Энрике. По сообщениям Sports Zone, в начале следующей недели рулевой парижан лично сообщит об этом 29-летнему футболисту. Руководство «ПСЖ» по-прежнему рассчитывает продать экс-звезду миланского «Интера».

Милан Шкриньяр пополнил ряды гранда Лиги 1 в июле прошлого года. В своём дебютном сезоне после переезда во Францию игрок принял участие в 32 матчах, отметившись одним забитым мячом. Текущий трудовой договор центрбека действует до 2028 года.

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