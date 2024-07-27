Луис Энрике скоро сообщит Шкриньяру, что не рассчитывает на него

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может быть выставлен на продажу.

Как и предполагалось, словацкий футболист не вписывается в планы Луиса Энрике. По сообщениям Sports Zone, в начале следующей недели рулевой парижан лично сообщит об этом 29-летнему футболисту. Руководство «ПСЖ» по-прежнему рассчитывает продать экс-звезду миланского «Интера».

Милан Шкриньяр пополнил ряды гранда Лиги 1 в июле прошлого года. В своём дебютном сезоне после переезда во Францию игрок принял участие в 32 матчах, отметившись одним забитым мячом. Текущий трудовой договор центрбека действует до 2028 года.