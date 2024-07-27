«ПСЖ» уже на следующей неделе объявит о громком трансфере

В «Пари Сен-Жермен» готовятся объявить о подписании полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.

19-летний футболист согласился на переезд в Париж, а клубы вот-вот достигнут договорённости по всем условиям трансфера, о чём стало известно из недавних сообщений различных источников. Как информирует инсайдер Санти Ауна, в «ПСЖ» намерены официально объявить о подписании Невеша уже на следующей неделе. Внутри клуба планируют, как будет проходить презентация дорогостоящего новичка, также на ближайшие дни запланировано и медицинское обследование.

Трансфер Жоау Невеша обойдётся гранду Лиги 1 в 70 млн евро. Кроме того, в «Бенфику» отправится один из игроков «ПСЖ» – вероятнее всего, это будет Ренату Саншеш.