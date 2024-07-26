Брат Погба будет играть в клубе Канте

Флорентин Погба, брат знаменитого и опального Поля Погба, продолжит карьеру в клубе Нголо Канте. Правда, не в Саудовской Аравии, а в Бельгии, где Нголо является владельцем команды, выступающей в третьей лиге - «Ройял Эксельсиор Виртон».

Клуб ужен подтвердил это официально, причём там ждут Флорентина с большим нетерпением, считая его большой звездой. В прошлом неудачливый братец Поля выступал за такие клубы, как «Седан» и «Сент-Этьен», а также сыграл более трёх десятков матчей за сборную Гвинеи.

Напомним, что Нголо Канте стал владельцем бельгийского клуба в июне 2023 года.