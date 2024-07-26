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Зидан прибыл в Париж – известна причина

26 Июля 2024 • 16:27 Комментировать

Известный в прошлом футболист Зинедин Зидан прибыл в Париж. Ожидается, что 52-летний француз в пятницу вечером примет участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

Стоит сказать, что футбольный турнир на Олимпиаде стартовал ещё несколько дней назад. Это обычная практика, поскольку футбольный турнир требует чуть большего количества времени, чем срок от открытия до закрытия Олимпийских игр.

Зинедин Зидан уже больше трёх лет находится без тренерской работы. По завершению сезона 2020/2021 француз покинул пост рулевого в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиада Зинедин Зидан
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