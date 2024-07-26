Центральный защитник Маланг Сарр, расторгнувший контракт с лондонским «Челси», продолжит карьеру в чемпионате Франции. 25-летний футболист перешел в «Ланс», об этом информирует клубная пресс-служба. Защитник подписал с французами двухлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что в составе «Челси» Маланг провел 21 встречу без результативных действий. Ранее он отметился выступлениями за «Ниццу», «Порту» и «Монако».

В прошлом сезоне чемпионата Франции «Ланс» набрал 51 очко в 34 поединках. Команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1.