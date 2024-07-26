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«ПСЖ» скоро оформит трансфер 19-летнего таланта из «Бенфики»

26 Июля 2024 • 10:08 Комментировать

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш находится в шаге от перехода в другую команду.

Как пишет в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, французский гранд близок к завершению сделки по переходу талантливого 19-летнего португальца. По информации инсайдера, в сделку могут быть также включены некоторые игроки «ПСЖ».

Ранее была информация, что в услугах Невеша заинтересован лично наставник клуба из Парижа Луис Энрике.

В прошлом сезоне полузащитник 55 раз появлялся на поле в составе «Бенфики», забил три мяча и сделал один ассист на партнёра. Трансферная стоимость игрока составляет 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги
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