Саншеш близок к возвращению в бывший клуб

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш близок к тому, чтобы вернуться в свой бывший клуб. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец вскоре должен стать игроком лиссабонской «Бенфики». Напомним, футболист является воспитанником этой команды и выступал за нее до 2016 года, пока не перешёл в мюнхенскую «Баварию».

Переход Саншеша в «Бенфику» станет частью сделки по трансферу Жоау Невеша в «ПСЖ». Парижанам удалось получить от лиссабонцев скидку, предложив включить в сделку Ренату.

Напомним, Саншеш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Рому», где не смог стать игроком стартового состава.