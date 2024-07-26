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Чемпионат Франции. Лига 1

«Бордо» отказался от статуса профессионального клуба

26 Июля 2024 • 01:45 Комментировать

Продолжается падение «Бордо» - один из самых титулованных клубов Франции не сумел договориться с инвесторами и был разжалован в третий по силе дивизион французского футбола. Но это ещё не всё - клуб также объявил о расставании с профессиональным статусом, а это означает, что контракты со всеми игроками будут аннулированы, а тренировочный центр - закрыт. Этим статусом «Бордо» обладал с 1937 года.

Напомним, что «Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции, в последний раз в 2009-м, четырежды брал Кубок страны, трижды - Кубок лиги и Суперкубок Франции, а также Кубок Интертото в 1995-м и Кубок Альп в 1980-м.


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Евро-Футбол.Ру,
Бордо
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