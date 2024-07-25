Канчельскис считает, что Головин заслужил быть капитаном «Монако»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о капитанской повязке хавбека «Монако» Александра Головина.

Российский полузащитник выводил свою команду на все товарищеские матчи с капитанской повязкой.

Канчельскис признался, что не удивлен выбором «Монако», ведь Головин уже давно выступает за клуб.

«Головин — один из лучших игроков Лиги 1, он заслужил быть капитаном «Монако». Ждем от него успешной игры в Лиге чемпионов», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 25 матчах чемпионата Франции, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.