Петрович: «Если Сафонов лучше Доннаруммы, то станет первым номером «ПСЖ»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению специалиста, такие трансферы делают хорошую рекламу Российской премьер-лиге в условиях отстранения.

«Может ли Сафонов стать первым номером в «ПСЖ»? Мы можем верить во все что угодно, но все в руках самого Матвея. Если он лучше, то станет первым номером и будет играть», — цитирует Петровича «РБ Спорту».

При этом эксперт считает, что Сафонову будет тяжело отвоевать место в старте у Джанлуиджи Доннаруммы.

Текущим летом Сафонов подписал трудовой договор с французским грандом до 2029 года.