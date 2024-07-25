Новичок «ПСЖ» Москардо: «Я не хочу говорить по-английски с французами»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Габриэль Москардо высказался о необходимости выучить французский язык.

Гранд Лиги 1 приобрёл бразильца в январе у «Коринтианса», заплатив за трансфер 20 млн евро. 18-летний хавбек провёл ещё полгода в своём прежнем клубе на правах аренды, а с июля пополнил ряды парижан.

«В Бразилии я изучал французский в течение четырёх месяцев. Для меня очень важно говорить на местном языке. Это уважение к «ПСЖ», всем работникам клуба и жителям города. Я не хочу беседовать с французами на английском языке – только на французском», – поведал Москардо в интервью PSGTV. Говорил он, к слову, по-французски.

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.