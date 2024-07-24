Известно, сколько будет зарабатывать в «ПСЖ» 19-летний Невеш

Португальский полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш близок к переходу в «ПСЖ».

Как пишет A Bola, клубы на данный момент обсуждают детали трансфера. Отмечается, что с футболистом французский гранд уже согласовал условия личного соглашения – ежегодный оклад игрока составит 5 миллионов евро, а контракт будет рассчитан на 5 лет. К слову, в «Бенфике» зарплата Невеша составляет 500 тысяч евро за сезон.

По данным источника, «ПСЖ» заплатит «Бенфике» за полузащитника около 60 миллионов евро, также португальский клуб может получить 10 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Невеш принял участие в 33 матчах и забил три гола.