Мостовой: «Головин вряд ли сможет меня превзойти»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Мостовой похвалил российского игрока, но в то же время отметил, что Головину вряд ли удастся превзойти его самого.

«Думаю, вряд ли Головин сможет превзойти Мостового при всём уважении. У меня под 180 голов… Это сколько ещё Александру надо забить? И это я ещё два года потерял из-за «Бенфики», когда сидел без документов и без всего. И даже не сыграл ни одной игры в чемпионате России, а там столько голов могло быть…» - цитирует Мостового Sport24.

Александру Головину 28 лет, он провёл в «Монако» уже шесть полных сезонов. За это время россиянин поучаствовал в 203 официальных матчах, в которых забил 31 гол и отдал 39 результативных передач на партнёров.

Ранее «Монако» объявил о том, что Александр Головин сменил игровой номер – теперь россиянин будет играть под номером 10.