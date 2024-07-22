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«Монако» объявил новый номер Головина официально

22 Июля 2024 • 16:32 Комментировать

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин сменил игровой номер. Если раньше россиянин выступал под номером 17, то теперь он будет играть под номером 10. Об этом сообщается на официальном сайте монегасков.

Стоит сказать, что в товарищеских матчах Головин играл за «Монако» с капитанской повязкой. Впрочем, статус капитана россиянина пока что не был официально подтверждён, будем следить за новостями.

В «Монако» Александр Головин провёл шесть сезонов после трансфера из ЦСКА, совершённого летом 2018 года. За клуб Лиги 1 Головин провёл 203 официальных матча, в которых записал на свой счёт 31 гол и 39 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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