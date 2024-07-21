«ПСЖ» договорился с полузащитником «Бенфики»

«ПСЖ» согласовал все детали контракта с полузащитником лиссабонской «Бенфики» Жоау Невешем. Об этом сообщил в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, французский гранд направил в португальский клуб официальное предложение по трансферу футболиста. Сумма пока не разглашается. Стоит отметить, что клаузула Невеша составляет 120 миллионов евро.

Жоау – воспитанник академии «Бенфики». Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2028 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 55 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.