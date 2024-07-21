«ПСЖ» хочет отправить своего игрока в «Бенфику»

В «Пари Сен-Жермен» хотели бы расстаться с полузащитником Ренату Саншешем.

Португалец неудачно провёл прошлый сезон, выступая на правах аренды за «Рому», и теперь на него совершенно не рассчитывают в «ПСЖ». По информации L'Equipe, параллельно с переговорами по Жоау Невешу представители парижан пытаются убедить «Бенфику» купить Саншеша. Клубы могут обменяться хавбеками, однако речь идёт о разных сделках, не связанных друг с другом напрямую. Не исключено, что Ренату вернётся в «Бенфику» на правах аренды с возможностью выкупа.

По слухам, недавно лиссабонцы отклонили предложение «ПСЖ» по Невешу на сумму в 70 млн евро.