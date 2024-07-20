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Головин может сменить номер в «Монако»

20 Июля 2024 • 19:53 Комментировать

Атакующий полузащитник Александр Головин играет за «Монако» в товарищеском матче под номером 10. Не исключено, что россиянин возьмёт себе этот номер в межсезонье, поскольку «десятка» в клубе освободилась после ухода Виссама Бен-Йеддера.

Ранее Головин выступал за «Монако» под номером 17. При этом в некоторых турнирах россиянин играл и под другими номерами.

Всего за шесть сезонов в «Монако» Александр Головин провёл 203 официальных матча, в которых записал на свой счёт 31 гол и 39 голевых передач на партнёров.

В следующе сезоне «Монако» будет представлять Францию в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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