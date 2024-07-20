Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о возможном трансфере Невеша

Руй Кошта, который занимает должность президента «Бенфики», высказался о полузащитнике Жоау Невеше. Ранее в прессе появлялась информация о том, что предложение по трансферу 19-летнего талантливого футболиста сделал «ПСЖ».

«Да, есть предложение по Жоау. Мы обсуждаем сумму. Я никогда не говорил, что Жоау может уйти только за 120 миллионов евро», - слова Кошты приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жоау Невеша в 55 миллионов евро. Полузащитник является воспитанником академии «Бенфики».