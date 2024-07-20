Названы игроки с самыми высокими зарплатами во Франции: Головин – на 27-м месте

Специалисты из Capology обнародовали информацию о футболистах с самыми высокими заработными платами в чемпионате Франции. При этом в отчёте отмечается, что данные являются приблизительными.

На первом месте оказался вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Его годовой оклад – 20 миллионов евро. Второе место занимает защитник Люка Эрнандес (19 миллионов евро), а тройку замыкает защитник Маркиньос (16,8 миллиона евро).

Александр Головин, который уже шесть сезонов отыграл в «Монако», в этом списке располагается на 27-й позиции. Оклад российского полузащитника составляет 4,8 миллиона евро за сезон.