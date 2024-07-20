Уилкшир уверен, что Сафонов добьётся успеха в Европе

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я уверен, что если Сафонов будет выглядеть лучше Доннарумы, он получит свои шансы. В футболе все возможно», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в настоящий момент нет причин, по которым Сафонов не смог бы заиграть в Европе.

Стоит сказать, что Сафонов уже приступил к тренировкам в составе нового клуба. Напомним, текущим летом 25-летний россиянин подписал трудовой договор с французским грандом до 2029 года.

8 августа «ПСЖ» встретится с «Монако» в рамках Суперкубка Франции.