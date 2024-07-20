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Чемпионат Франции. Лига 1

Гринвуд высказался о своём переходе в «Марсель»

20 Июля 2024 • 10:10 Комментировать

Мэйсон Гринвуд, новичок «Марселя», дал свой комментарий после подписания контракта с французским клубом.

- Когда узнал об интересе «Марселя», я сразу сосредоточился на этом клубе. Здесь отличный стадион и крутые фанаты, великолепная атмосфера на матчах. Де Дзерби – отличный тренер, хочу поскорее начать работать под его руководством. Готов играть на любой позиции, отдам все силы ради этой команды.

Понимаю, что некоторые недовольны моим приходом, но я не хочу конфликтовать. Хочу идти вперёд и быть частью «Марселя», - сказал экс-футболист «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Марсель» подписал Гринвуда за 30 миллионов евро. Отметим, что в прошлом сезоне англичанин выступал за «Хетафе» на правах аренды.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Мэйсон Гринвуд
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