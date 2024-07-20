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Чемпионат Франции. Лига 1

«Бенфика» отказалась продавать игрока в «ПСЖ» за 70 млн евро

20 Июля 2024 • 05:19 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Бенфику» не впечатлило предложение «Пари Сен-Жермен» по полузащитнику Жоау Невешу.

Парижский гранд предложил за 19-летнюю восходящую звезду 70 млн евро с учётом бонусов, на что лиссабонцы без раздумий ответили отказом. Тем не менее, как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, на этом «ПСЖ» не прекратит попытки приобрести Невеша. Перспективный португалец уже ответил чемпионам Франции устным согласием, он по-прежнему хочет присоединиться к команде Луиса Энрике.

По некоторым данным, «Бенфика» запрашивает за Жоау Невеша 120 млн евро – эта сумма прописана в контракте хавбека в виде отступных.

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Бенфика ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги

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