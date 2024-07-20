«Бенфика» отказалась продавать игрока в «ПСЖ» за 70 млн евро

«Бенфику» не впечатлило предложение «Пари Сен-Жермен» по полузащитнику Жоау Невешу.

Парижский гранд предложил за 19-летнюю восходящую звезду 70 млн евро с учётом бонусов, на что лиссабонцы без раздумий ответили отказом. Тем не менее, как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, на этом «ПСЖ» не прекратит попытки приобрести Невеша. Перспективный португалец уже ответил чемпионам Франции устным согласием, он по-прежнему хочет присоединиться к команде Луиса Энрике.

По некоторым данным, «Бенфика» запрашивает за Жоау Невеша 120 млн евро – эта сумма прописана в контракте хавбека в виде отступных.