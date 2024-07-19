Бельгийский защитник Тома Менье стал игроком «Лилля». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. 32-летний футболист подписал трудовой договор с «Лиллем» на два года.

Последней командой Менье был турецкий «Трабзонспор», за который он выступал с февраля по июль текущего года. За это время он сыграл в 19 встречах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет семь ассистов.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Менье составляет два с половиной миллиона евро.

В первом туре нового сезона чемпионата Франции «Лилль» сыграет в гостях против «Реймса».