«Марселю» не понравился вопрос журналиста Гринвуду на первой пресс-конференции

Новичок «Марселя» Мэйсон Гринвуд пообщался с журналистами. Разумеется, последовал вопрос об обвинениях Гринвуда в насилии, хотя эти обвинения и были сняты почти полтора года назад.

Как сообщает RMC Sport, представитель пресс-службы «Марселя» пытался прервать вопрос журналиста об обвинениях в адрес Гринвуда. И всё-таки журналист продолжил говорить, однако ответа от футболиста не последовало. Участники просто перешли к следующему вопросу.

Ранее мэр города Марсель призывал клуб не подписывать Гринвуда, считая такой трансфер «позорным».

Напомним, что в «Марсель» 22-летний Гринвуд перешёл из «Манчестер Юнайтед».