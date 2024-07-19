Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марселю» не понравился вопрос журналиста Гринвуду на первой пресс-конференции

19 Июля 2024 • 18:46 Комментировать

Новичок «Марселя» Мэйсон Гринвуд пообщался с журналистами. Разумеется, последовал вопрос об обвинениях Гринвуда в насилии, хотя эти обвинения и были сняты почти полтора года назад.

Как сообщает RMC Sport, представитель пресс-службы «Марселя» пытался прервать вопрос журналиста об обвинениях в адрес Гринвуда. И всё-таки журналист продолжил говорить, однако ответа от футболиста не последовало. Участники просто перешли к следующему вопросу.

Ранее мэр города Марсель призывал клуб не подписывать Гринвуда, считая такой трансфер «позорным».

Напомним, что в «Марсель» 22-летний Гринвуд перешёл из «Манчестер Юнайтед».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Мэйсон Гринвуд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Клопп принял решение по работе в сборной Англии Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер «ПСЖ» меняет трансферные планы из-за Кварацхелии
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июля
18:46 · Франция. Лига 1
«Марселю» не понравился вопрос журналиста Гринвуду на первой пресс-конференции
16:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с экс-игроком «Барселоны»
16:12 · Франция. Лига 1
Сперцян считает, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму
11:24 · Франция. Лига 2
​«Бордо» не договорился с инвестором - теперь клубу грозит вылет в третью лигу
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не может осилить ценник Угарте - названа сумма
06:14 · Англия. Премьер-лига
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
05:42 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал двух игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может продать ради Угарте
01:20 · Англия. Премьер-лига
Игрок «ПСЖ» хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»
00:50 · Италия. Серия А
«Милан» предложил 12 млн евро за полузащитника сборной Франции
18 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Названа причина отказа «Ливерпуля» от Йоро, ушедшего в «Манчестер Юнайтед»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
22:50 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро – в топ-10 самых дорогих центральных защитников в истории
22:19 · Англия. Премьер-лига
Йоро рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро официально
21:37 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд стал игроком «Марселя» официально
21:13 · Германия. Бундеслига
«Байер» объявил о переходе Терье официально
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил о подписании звезды «Жироны» официально
19:20 · Франция. Лига 1
Микаутадзе – игрок «Лиона» официально
17:10 · Англия. Премьер-лига
Йоро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» - Романо
16:12 · Англия. Премьер-лига
Йоро уже выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»
15:52 · Франция. Лига 1
Виейра покинул «Страсбург» официально
15:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго допустил возвращение игрока в «Спартак»
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Лилль» угрозами вынудил Йоро согласиться на трансфер в «Манчестер Юнайтед»
14:54 · Испания. Ла Лига
Мать Мбаппе: «Килиан никогда не лгал – он всегда говорил, что перейдёт в «Реал»
14:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» пока не договорился с «Бенфикой» о трансфере Невеша
Все новости
Рекомендуем