Сперцян считает, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, сможет ли Матвей Сафонов вытеснить Джанлуиджи Доннарумму в «ПСЖ».

«Конечно, там конкуренция, но он парень с характером. С психологией у Матвея все в порядке, он справится», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Напомним, текущим летом 25-летний Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер подписал трудовой договор с французским грандом на пять лет.

Первый официальный матч в новом сезоне «ПСЖ» проведет 8 августа. В этот день команда Луиса Энрике встретится с «Монако» в рамках Суперкубка Франции. Начало матча запланировано на 21:00 по мск.