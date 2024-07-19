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Чемпионат Франции. Лига 1

Сперцян считает, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму

19 Июля 2024 • 16:12 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, сможет ли Матвей Сафонов вытеснить Джанлуиджи Доннарумму в «ПСЖ».

«Конечно, там конкуренция, но он парень с характером. С психологией у Матвея все в порядке, он справится», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Напомним, текущим летом 25-летний Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер подписал трудовой договор с французским грандом на пять лет.

Первый официальный матч в новом сезоне «ПСЖ» проведет 8 августа. В этот день команда Луиса Энрике встретится с «Монако» в рамках Суперкубка Франции. Начало матча запланировано на 21:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Эдуард Сперцян ещё теги

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