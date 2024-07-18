Один из лучших игроков прошедшего Евро-2024 Жорж Микаутадзе официально стал игроком «Лиона». О переходе футболиста пишет пресс-служба «ткачей». Стороны подписали контракт на четыре года. Сделка обошлась лионскому клубу в 18,5 млн евро плюс 4,5 млн возможных бонусов.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Микаутадзе провёл в вылетевшем из Лиги 1 «Меце». Летом форвард грузинской национальной сборной прекрасно проявил себя на Евро-2024, забив три гола в составе своей команды. Таким образом, он стал одним из лучших бомбардиров крупного футбольного турнира.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 20 млн евро.