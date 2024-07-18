Известный в прошлом футболист Патрик Виейра покинул должность главного тренера «Страсбурга». О расставании с 48-летним специалистом сообщается на официальном сайте клуба.

«Страсбург» поблагодарил Виейра за его работу, отметив вклад в развитие молодых футболистов. Президент клуба Лиги 1 пожелал Патрику всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере.

Патрик Виейра тренировал «Страсбург» в сезоне 2023/2024. За это время команда провела 38 матчей, в которых отпраздновала 13 побед при 9 ничьих и 16 поражениях.

Напомним, что в прошлом чемпионате Франции «Страсбург» финишировал на 13-й позиции в турнирной таблице.