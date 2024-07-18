В летнее трансферное окно состав «ПСЖ» может пополнить талантливый полузащитник Жоау Невеш. Как сообщил в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в парижском клубе считают, что они опережают клубы Премьер-лиги в борьбе за подписание 19-летнего футболиста.

«ПСЖ» пока не договорился с «Бенфикой» о трансфере Невеша, но переговорный процесс продолжается.

Жоау Невеш в свои 19 лет оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 55 миллионов евро. При этом ранее в прессе писали о том, что «Бенфика» планирует продать игрока за куда более высокую сумму.