Известно, сколько «ПСЖ» заплатит за восходящую португальскую звезду

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш близок к смене клуба.

Как пишет L’Equipe, 19-летний португальский футболист продолжит карьеру в «ПСЖ». Сообщается, что клубы близки к заключению сделке, сумма трансфера составит 60 миллионов евро, ещё 10 миллионов «Бенфика» может получить в виде бонусов.

Во французском гранде уверены, что все формальности будут улажены в ближайшее время и о трансфере будет объявлено официально.

Ранее в СМИ была информация, что португальцы хотят получить за своего талантливого игрока не менее 100 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник 33 раза появлялся на поле в составе «Бенфики» и забил три мяча.