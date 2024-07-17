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Хакими договорился о контракте с «ПСЖ»

17 Июля 2024 • 19:25 Комментировать

Защитник Ашраф Хакими и «ПСЖ» достигли принципиального соглашения по продлению контракта. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Фабрис Хокинс. В то же время отмечается, что сторонам ещё нужно обсудить некоторые пункты нового трудового договора.

Действующий контракт Хакими с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Всего за парижский клуб марокканец провёл 120 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов и 19 результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ашрафа Хакими в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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