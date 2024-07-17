Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг объявил об уходе из «Марселя». Габонец сделал публикацию в социальных сетях, в которой попрощался с французским клубом.

«Это был год, полный эмоций. Я хотел бы поблагодарить весь клуб, персонал, моих партнёров по команде и наших болельщиков. Вы сделали меня сильнее, и эти воспоминания о вас останутся со мной навсегда», - написал Обамеянг.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Пьер-Эмерик Обамеянг будет играть в Саудовской Аравии. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 35-летнего габонского форварда в 5 миллионов евро.