«ПСЖ» предложил 45 млн евро за полузащитника – этого оказалось мало

«Пари Сен-Жермен» ведёт переговоры по трансферу футболиста «Ренна» Дезире Дуэ.

19-летний игрок был обозначен парижанами в качестве одной из главных трансферных целей. Недавно гранд Лиги 1 сделал предложение по Дуэ на сумму в 45 млн евро с учётом бонусов – «Ренн» такие условия не устроили, докладывает L'Equipe. «Красно-чёрные» хотят заработать на продаже универсального футболиста не менее 60 млн евро. В гонке за многообещающим французом также участвует мюнхенская «Бавария».

В активе Дезире Дуэ четыре забитых мяча и шесть голевых передач в 42 матчах прошедшей кампании в составе «Ренна».