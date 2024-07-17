«ПСЖ» договорился с восходящей звездой сборной Португалии

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш достиг договорённости с «Пари Сен-Жермен».

Именно парижане считались главными претендентами на 19-летнего футболиста сборной Португалии, и теперь дело дошло до конкретики. По данным SportsZone, «ПСЖ» согласовал с опорным хавбеком условия сотрудничества.

Французский гранд уже ведёт переговоры с «Бенфикой». Лиссабонцы рассчитывали выручить от продажи Невеша 120 млн евро, как предусматривает пункт отступных, однако руководство клуба Лиги 1 намерено провернуть сделку на других условиях, более выгодных для себя.

Интерес к Жоау Невешу также проявлял английский «Манчестер Юнайтед».