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Головин — о роли капитана: «Главное, чтобы «Монако» побеждал»

16 Июля 2024 • 14:06 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о капитанской повязке.

Стоит сказать, что 28-летний россиянин был капитаном команды в двух последних товарищеских матчах.

«Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 27 встречах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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