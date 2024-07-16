Сафонов прибыл в «ПСЖ»

Российский голкипер Матвей Сафонов прибыл на тренировочную базу своего нового клуба – «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Согласно данным источника, команда начнет тренировки в среду, 17 июля. При этом парижский коллектив пока будет обходиться без своих ведущих футболистов, которые получили дополнительный отдых из-за участия в чемпионате Европы и Кубке Америки.

Сафонов пополнил ряды «ПСЖ» в середине прошлого месяца. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года. В Париж Матвей переехал из «Краснодара». Сумма сделки составила 20 миллионов евро.