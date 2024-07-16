«ПСЖ» может продать блеснувшего на Евро Фабиана Руиса

В «ПСЖ» рассматривают возможность продажи полузащитника Фабиана Руиса этим летом.

Парижский гранд намерен серьёзно усилить среднюю линию: в шорт-листе чемпионов Франции фигурируют дорогостоящий Жоау Невеш («Бенфика»), звёздный Йозуа Киммих («Бавария») и перспективный Дезире Дуэ («Ренн»). Чтобы приобрести хотя бы двоих из них, «ПСЖ» потребуется расстаться с кем-то из своих игроков. По сведениям RMC Sport, главным кандидатом на продажу в клубе считают Руиса. Парижане надеются, что убедительное выступление 28-летнего хавбека на Евро-2024 привлечёт к нему дополнительный интерес и взвинтит цену.

Фабиан Руис помог сборной Испании выиграть чемпионат Европы. В шести матчах турнира он отметился двумя голами и двумя ассистами.