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«ПСЖ» может продать блеснувшего на Евро Фабиана Руиса

16 Июля 2024 • 06:05 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

В «ПСЖ» рассматривают возможность продажи полузащитника Фабиана Руиса этим летом.

Парижский гранд намерен серьёзно усилить среднюю линию: в шорт-листе чемпионов Франции фигурируют дорогостоящий Жоау Невеш («Бенфика»), звёздный Йозуа Киммих («Бавария») и перспективный Дезире Дуэ («Ренн»). Чтобы приобрести хотя бы двоих из них, «ПСЖ» потребуется расстаться с кем-то из своих игроков. По сведениям RMC Sport, главным кандидатом на продажу в клубе считают Руиса. Парижане надеются, что убедительное выступление 28-летнего хавбека на Евро-2024 привлечёт к нему дополнительный интерес и взвинтит цену.

Фабиан Руис помог сборной Испании выиграть чемпионат Европы. В шести матчах турнира он отметился двумя голами и двумя ассистами.

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