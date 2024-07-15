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Микаутадзе отказал «Монако» — форвард тайно договорился с «Лионом» слухи

15 Июля 2024 • 23:57 Комментировать

Нападающий «Меца» Жорж Микаутадзе отказался от перехода в «Монако» и продолжит карьеру в «Лионе».

Как утверждает L’Equipe, «Монако» согласовал трансфер 23-летнего футболиста за 25 миллионов евро, но тот не явился на медосмотр, назначенный на 13 июля. Сообщается, что Микаутадзе отклонил предложение монегасков и тайно договорился о переходе в «Лион».

По данным источника, форвард подпишет пятилетний трудовой договор с новым клубом. Отмечается, что «Мец» заработает на продаже грузина 18 миллионов евро.

Стоит сказать, что на Евро-2024 Микаутадзе забил три мяча и стал одним из лучших бомбардиров турнира.

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