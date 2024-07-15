Грузинский форвард «Меца» Жорж Микаутадзе может продолжить карьеру в «Лионе».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист близок к переходу в «Монако».

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, «Лион» активно продвигается в переговорах по трансферу Микаутадзе. По данным источника, между «Монако» и представителями футболиста возникли некоторые разногласия.

Сообщается, что в «Лионе» уверены в подписании Микаутадзе, блеснувшего на минувшем чемпионате Европы.

Действующий трудовой договор нападающего с клубом рассчитан до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость грузина составляет 15 млн евро.