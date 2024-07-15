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Обамеянг дал согласие на переход в новый клуб

15 Июля 2024 • 22:11 Комментировать
Аугсбург
...
Марсель
10.08 18:00

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в другой клуб.

35-летний футболист впечатляюще провёл минувший сезон, отметившись 30 голами и 11 ассистами во всех турнирах, но теперь, похоже, покинет Европу. По информации журналиста Бена Джейкобса, габонец ответил согласием саудовской «Аль-Кадисии» – стороны договорились о двухлетнем контракте. На форварда также претендовал «Аль-Шабаб», однако тот предпочёл вариант с переходом в стан новичков высшего дивизиона.

Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался в «Марсель» прошлым летом из «Челси».

Недавно «Аль-Кадисия» подписала экс-капитана мадридского «Реала» Начо Фернандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Кадисия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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